La massetana Irene da applausi: titolo regionale e biglietto per gli Italiani

MASSA MARITTIMA – Successo che vale doppio per Irene Machetti, cintura nera 1° Dan di Karate, atleta in forza alla ASD Etruria Karate Firenze. L’atleta massetana sale sul gradino più alto del podio conquistando la medaglia d’oro nella Fase Regionale di qualificazione al campionato italiano di karate/kata Cadetti, patrocinato dalla Fijlkam. Nella competizione svoltasi a Monsummano Terme, con numerose società da tutta la Toscana, Irene ha così lasciato il segno nella sua specialità ma anche staccato il biglietto di andata per la finale nazionale che avrà luogo presso il Palafijlkam di Ostia dall’8 al 10 aprile.

Un titolo straordinario, che è il giusto premio al duro lavoro di preparazione con il Maestro Capacci della società fiorentina e al suo Maestro Roberto Ninci, dove la giovane atleta continua ad allenarsi grazie alla riapertura del settore karate del maestro nella nuova ASD Samurai Judo di Venturina.

Da lodare la tenacia di Irene che non ha mai mollato, percorrendo costantemente chilometri su chilometri da Massa Marittima per le numerose sedute di allenamento divise tra Venturina e Firenze e lavorando sodo. Con l’esperienza maturata, l’atleta ha conseguito un risultato che premia la sua perseveranza e rende merito a coloro che contribuiscono alla sua preparazione atletica.