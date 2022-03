Farina razionata in un supermercato della città: non più di due pacchi

GROSSETO – «A fronte della grave situazione internazionale, per garantire continuità di rifornimento è previsto l’acquisto massimo di due pezzi per scontrino di farina tipo 00 da un chilo». Il cartello è stato fotografato ieri da una nostra lettrice che ce l’ha segnalato.

La scelta, a quanto si apprende, è stata fatta da un supermercato in città, per evitare accaparramenti. «Temevo che da lunedì ci fosse il fermo dei camionisti – racconta la lettrice – e sono andata a fare un po’ di provviste, ma mi è stato detto dai commessi che non potevo prendere più di due pacchi di farina e due bottiglie di olio di semi. La cosa mi ha lasciato amareggiata. Neanche quando c’è stato la prima volta il covid ci sono state queste chiusure, le famiglie che continuano, come me, a farsi il pane, pizza e pasta in casa così vengono discriminate».