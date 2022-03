Alice Circolo Pattinatori regala il primo tempo, sconfitta con il Forte dei Marmi

GROSSETO – Il Cp Grosseto Alice in serie A2 regala un tempo al Forte dei Marmi e torna dalla Versilia con una sconfitta amara. Nei primi venticinque minuti i ragazzi di Michele Achilli non hanno avuto la determinazione giusta per contrastare i padroni di casa che in poco meno di quattro minuti hanno indirizzato la gara con una tripletta dello scatenato Davide Deinite, mentre la doppietta di Ninci ha permesso di andare all’intervallo sul 5-0 al Forte.

Nel secondo tempo il Grosseto è entrato in campo in maniera convincente, con un piglio migliore e nel giro di due minuti riesce ad accorciare le distanze con un tiro diretto di Achilli e con una rete di rapoina di Nerozzi, che devia in rete una conclusione dalla distanza. Alice insiste ma il portiere Taiti blocca ogni tentativo di Salvadori, Achilli e Alfieri. Achilli, per il decimo fallo di squadra locale, ha la possibilità di riaprire l’incontro, ma Taiti para la punizione, poi Davide Deinite allontana definitivamente. Dall’occasione del 5-3 arriva però il 6-2 che chiude di fatto la gara Ninci trova bene Ambrosio che da due passi va in rete. Alice continua però ad essere propositiva: l’assist di Lorenzo Alfieri per Francesco Borracelli vale il 6-3, prima della terza rete di giornata di Ninci.

Forte dei Marmi-Alice Grosseto 7-3

FORTE DEI MARMI: Taiti, Cagliotti; Barbani, Davide Deinite, Maggi, Poletti, Andrea Deinite, Reinuba, Ninci, Ambrosio. All. Alessandro Martini.

ALICE GROSSETO: Bruni, Raffaello Ciupi; Esposto, Achilli, Salvadori, Borracelli, Nerozzi, Alfieri, Giusti, Bianchi. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Massimo Nucifero.

RETI: nel p.t. 8’03 Davide Deinite, 9’01 Davide Deinite, 11’52 Davide Deinite, 23’20 Ninci, 23’50 Ninci; nel s.t. 7’53 Achilli, 10’06 Nerozzi, 21’26 Ambrosio, 23′ Borracelli, 23’39 Ninci.

NOTE: espulsione temporanea Alfieri nel s.t.