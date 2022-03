Vandali in azione spaccano gli specchietti dell’auto: «Siate Maledetti»

GROSSETO – Ancora una volta l’ennesimo danneggiamento di un’automobile in città.

Un fatto veramente increscioso e insopportabile (soprattutto per chi è proprietario della macchina in questione) che non accenna a placarsi.

L’ultimo atto (di questo lungo e deprecabile spettacolo) si è consumato questa notte, nella zona della Cittadella dello Studente. Un’altra macchina è stata rinvenuta dai proprietari con lo specchietto laterale distrutto (così come si può vedere anche sul gruppo Facebook Cara Grosseto, vorrei dire qualcosa).

Bisogna sottolineare che ancora il soggetto (o i soggetti) colpevole di aver commesso i danni, durante queste ultime settimane, rimane ignoto. Ciò nonostante, è necessario sottolineare che atti di questo genere sono inaccettabili, figli di una condotta ingiustificabile che merita (ovviamente) una giusta e doverosa sanzione.