Trovata senza vita nel bosco, il cordoglio della comunità. Sindaco: «Ci stringiamo intorno alla famiglia»

PAGANICO – Lutto nella comunità di Paganico per la morte di Cinzia Moroni. La notizia della sua scomparsa prima e poi della morte ha gettato nel dolore un’intera comunità.

«Le ricerche della nostra concittadina si sono purtroppo concluse tragicamente» scrive la sindaca di Civitella Paganico Alessandra Biondi.

«L’ingente impiego di mezzi e uomini da parte dei Vigili del fuoco – aggiunge la sindaca – e dei volontari delle associazioni del territorio, Misericordia, Racchetta e Trekking Paganico, che da ieri sera hanno battuto la zona interessata, non sono serviti a strapparla al suo destino. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia in questo momento dolorosissimo e ringraziamo tutti per quanto fatto».