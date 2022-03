Troppe assenze per l’Atlante Grosseto, il Real Fabrica vince in rimonta in casa

GROSSETO – Amara sconfitta per un Atlante Grosseto decimato dalle assenze, superato 5-3 dal Real Fabrica di Roma. Con i pilastri Morad e Nil indisponibili, prima della gara valida come diciottesima di campionato c’è anche l’infortunio nel riscaldamento a danno di Mateo a complicare la vita al team di mister Izzo.

Nonostante il quintetto molto giovane, l’Atlante parte con grinta e determinazione e sblocca il risultato all’8′ con Lessi. Due minuti dopo i locali rimediano con Martinozzi e passano in vantaggio con Santomassimo al 14′, ma i maremmani salgono in cattedra e durante il quindicesimo minuto collezionano due centri da applausi con capitan Gianneschi e Bilal.

A inizio di ripresa ancora un ribaltone dei padroni di casa con un ispirato Santomassimo, che gonfia la porta rivale al 3′ e al 4′. Al 16′ completa l’opera Martinozzi, mentre non vanno a buon fine le ultime chance degli ospiti.

La formazione dell’Atlante Grosseto: Joao, Tamberi, Cipollini, Izzo, Baluardi, Hide, Gianneschi, Falaschi, Bilal, Brunelli, Lessi. All. Izzo.

La formazione del Real Fabrica: Guilherme, Ciliberto, Morandi, Bartolucci, Martinozzi, Santomassimo, Racanicchi, Sbarra, Stentella, Relandini, Crescenzo, Signorini. All. Ripani.