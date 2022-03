Rotondo cala il poker contro il Pesaro, chiusura in bellezza per la Primavera del Grifone

ROSELLE – Arriva nell’ultima di campionato la vittoria più netta della Primavera del Grifone contro la seconda Vis Pesaro, battuta con un 4-1 da urlo. Al Centro sportivo di Roselle il protagonista assoluto è Rotondo, che firma un poker memorabile.

Ancora una volta mister Consonni si ritrova una rosa corta con assenti Falconi, Galli, Bernardi, Majuri e Bruni, arrivando a schierare nella ripresa ben cinque 2005.

Equilibri spezzati all’8′ su corner, con la sfera che filtra in area per Rotondo, che sul secondo palo insacca di piatto. Il raddoppio arriva al quarto d’ora ancora da palla ferma, da una massima punizione dopo un contropiede al veleno di Columbu.

Gara vivace con occasioni per entrambe le formazioni, con il risultato che cambia nel finale. Al 37′ della ripresa Rotondo firma il 3-0 di testa, concretizzando l’ennesimo calcio d’angolo. Due minuti dopo penalty per gli ospiti, che riaprono virtualmente il match con tiro di Accursi, subentrato ad un compagno, ma due minuti dopo un tiro da fuori area di Batistoni spiana la strada al tocco del definitivo 4-1.

Us Grosseto-Vis Pesaro 4-1

GROSSETO: Di Bonito (1′ st Comi), Passalacqua, Mema (24′ st Carlucci), Veronesi (15′ st Bardi), Testa, Simi, Battistoni, Presicci, Trombini, Rotondo (41′ st Tenci), Columbu (8′ st Conti). A disposizione: D’Ovidio. All. Consonni.

VIS PESARO: Elezaj, Paduano (27′ st Bonacin), Dottori, Milozzi, Sallaku, Chiarone, Sciamanna (21′ st Accursi), Musciano (35′ st Monceri), Fraternale (35′ st Mele), Rastelletti, Marinelli. A disposizione: Giardini, Masullo, Ugolini, Bocci.

ARBITRO: Colombi di Livorno; assistenti Graziosa di Piombino e Stella di Grosseto.

RETI: 8′ , 14′ (rig.), 37′ st e 41′ st Rotondo, 39′ st (rig.) Accursi.

NOTE: ammoniti Trombini, Veronesi.