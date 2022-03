Pizzeria Ballerini e Talamone in lotta per il primato, Nomadelfia padrone assoluto

GROSSETO – Seconda giornata di ritorno per la Prima Divisione di Grosseto, con la classifica che si spacca sostanzialmente in due tronconi: le prime tre della classe, tutte vittoriose, staccano ulteriormente il resto della compagnia, con la capolista Crystal Palace che continua il proprio percorso netto grazie all’8 a 4 calato contro un cliente comunque sempre scomodo come l’Fc Bascalia. Le doppiette di Briaschi, Banchi e Consonni tracciano il solco decisivo, nonostante i tentativi del sempre positivo Demerji, salito ora in vetta alla classifica dei bomber. Clean sheet per il Muppet, che batte 5 a 0 il Barbagianni Carrozzeria Tirrena trascinata dal poker di Baldaccheri, sempre molto ispirato in zona gol, mentre l’Atletico Barbiere di Di Girolamo sfrutta la serata di grazia di Merkoqi (ben sette le sue reti) per avere la meglio 10 a 3 dei Mega Drivers.

Termina in parità con uno spettacolare 5-5, invece, la sfida tra Tpt Pavimenti Vetulonia (nella foto) e Istia Campini: i ragazzi di Torrini iniziano e chiudono meglio la partita, spinta dalle azioni di Shaba e Trotta, mentre Raia e compagni si fanno preferire nella parte centrale dove annullano lo svantaggio iniziale per mettere poi la testa avanti prima del rientro degli Etruschi.

Nel girone A di Seconda Divisione prosegue il botta e risposta tra Pizzeria Ballerini e Sporting Talamone, con una sfida per il vertice che prende sempre più le sembianze di una corsa a due. I ragazzi di Nanni ottengono i tre punti senza giocare, visto il successo a tavolino contro il Partizan Degrado, mentre è il solito Lashin, coadiuvato da Marinari e Gamboni, a spingere il team di Biozzi (con il capitano a segno) al 9 a 2 contro il Roda Beer. Ci pensa Panebianco a rompere l’equilibrio tra Officina da Andrea e Angolo Pratiche (Marri 4), con l’attaccante che ne mette a segno sei nell’8 a 6 a favore della squadra follonichese, mentre sono Pessia e Bacciu a spingere il Lokomotiv Grosseto di Simone Corridori al 7 a 5 sul Professione Casa di Federico Birelli. Infine, un’altra affermazione a tavolino, quella del Las Palmas Ristopub ai danni de Il Melograno.

Ennesimo ribaltone, invece, nel gruppo B di Seconda Divisione, con il Montalcino che si riprende la prima piazza dopo il brillante successo per 7 a 2 nello scontro diretto contro I Rigattieri Cdp: senesi in palla e sempre in controllo della gara, con il poker di capitan Pacenti a spianare la strada per una vittoria che può diventare di fondamentale importanza nell’economia della stagione. Bene anche Ferretti, doppietta per lui. Al terzo posto, approfittando dei risultati sugli altri campi, si rivede la Pizzeria Pepe Nero, di nuovo a segno dopo qualche passaggio a vuoto grazie al convincente 11 a 3 sugli Underdogz timbrato dalle quaterne di Benini e Botti, mentre ritrova la vittoria anche l’Istia Longobarda che super di misura (8-7) i volitivi Wild Boars. Decisivo in zona gol Marco Passalacqua, ben supportato da Galli. Terminano in parità gli altri due incontri, entrambi sul risultato di 4 a 4: Fc Boccalone e Ritual Fc si confermano in zona playoff con Fortunati a rispondere alle doppiette di Cazziolato e Ortaggi, mentre in Roccalbegna-Endurance Team agli amiatini Shtjefni e Polemi si frappongono le reti di Korreshi.

E’ un campionato sempre più nelle mani della EdilTarquini quello della zona Sud, con la squadra di Mirko Tarquini che non conosce ostacoli nel proprio percorso. Un’altra larga vittoria caratterizza questa giornata, quella per 18 a 5 contro i Bitch Boys con il solito Francesco Conti mattatore dell’incontro con otto reti ( e titolo di capocannoniere sempre più vicino), ma un contributo determinante arriva anche da Alessio Conti e Tommaso Tarquini, con un poker a testa. Il match di cartello di giornata se lo aggiudica la Robur Gladio di Longobardi, che espugna 6 a 5 il campo dei Dlefini Estetica Helios spinta dalla doppietta di Primac e dalle giocate di Mozzillo e Morelli, mentre gli O’Cugi’ si fanno largo nelle parti alte della classifica grazie all’11 a 3 sul Circolo Giardino firmato da Atzori, Bartolini e Giulio e Leonardo Lorenzini.

Anche nel campionato di calcio a 7 a Grosseto c’è al momento un padrone assoluto che sta mietendo successi su successi: è il Nomadelfia, che anche nell’ultimo turno va a segno nonostante la resistenza dei castiglionesi del Birrareal, in cui Friani si mette in luce. La gara si conclude comunque sul 6 a 3, con Beniamino Neri e Luca e Marco Carena grandi protagonisti. Capolupo superstar, invece, nel successo per 5 a 2 del Ps Car Center sul Patatinhaikos: l’attaccante mette a segno tutti i gol della squadra del duo Groccia-Iacchini e raggiunge in vetta della classifica cannonieri Samuele Neri. Vittoria “da corto muso”, invece per l’Fc Barracuda contro il Podere Casina: l’acuto di Iacobucci risolve una sfida particolarmente equilibrata e spigolosa.