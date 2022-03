M’illumino di meno, Asl: «In poche ore risparmiati 15mila euro. Consumo energetico giù di 50mila kWh»

GROSSETO – M’illumino di meno, Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili: in tutta la Asl Toscana sud est in poche ore diminuito il consumo energetico di 50mila kWh e risparmiati oltre 15mila euro.

“Grazie all’impegno di tutte le Unità Operative delle Manutenzioni di Arezzo, Siena e Grosseto, la nostra Azienda Asl Toscana sud est – dichiara il direttore generale Antonio D’Urso – ha avuto, in occasione della giornata “M’Illumino Meno”, un risparmio economico di oltre 15mila euro con una riduzione dei consumi energetici pari a circa 50.000 KWh”.

“E’ un segnale forte e chiaro sulla direzione che sta prendendo l’azienda nel settore della transizione energetica verde e meno impattante sull’ambiente – prosegue -. Credo che questo risultato, raggiunto in poche ore (praticamente dalle 18 fino alla mattina), rappresenta anche una prova di come si può rendere efficiente l’intero sistema in maniera anche semplice e quanto siano ancora ampi i margini di miglioramento”.

“Aldilà dei numeri, però, desidero ringraziare non solo i nostri uffici tecnici e di manutenzione che si sono impegnati a fondo in questa occasione, ma anche i nostri dipendenti che, spesso anche in maniera autonoma e spontanea, hanno contribuito a questi risultati, che non sono semplicemente economici, ma anche di difesa dell’ambiente e riduzione dell’inquinamento”, conclude D’Urso.