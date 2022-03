Le NEWS da non perdere in Maremma di questa settimana – ASCOLTA (12 marzo)

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 12 marzo" su Spreaker.

GROSSETO - Prima puntata del nostro nuovo podcast dedicato alle notizie: Le NEWS da non perdere della settimana in Maremma.

Ecco l'edizione di sabato 12 marzo.

Grosseto Capitale della cultura. Mercoledì 16 marzo conosceremo il nome della nuova capitale italiana della cultura. Grosseto, inserita tra le dieci finaliste per il 2024, ha buone chances di vincere questa sfida: il capoluogo maremmano ha puntato su due fattori importanti: uno il legame tra ambiente e cultura e l'altro il forte rapporto con il territorio e con gli altri comuni della provincia. Poco più di una settimana fa l'audizione finale con la commissione che dovrà scegliere la nuova capitale della cultura: un momento fondamentale durante il quale è stata presentata come testimonial della corsa di Grosseto Ambra Sabatini, campionessa paralimpica nei centro metri a Tokyo. E tra gli sponsor di Grosseto Capitale della Cultura anche Mogol: Giulio Rapetti ha ricordato il suo amore per la Maremma e il mitico viaggio a cavallo con Lucio Battisti.

La cronaca. Falsi tamponi per non fare il vaccino. Bufera sul pronto soccorso di Castel del Piano dove secondo l'inchiesta della Procura della Repubblica di Grosseto sono indagati due medici, tra cui il responsabile del reparto. Le indagini condotte dai carabinieri e durate tre mesi hanno permesso di accertare che il responsabile del Pronto soccorso, sfruttando la propria posizione dirigenziale, in concorso con alcuni sanitari, attestava falsamente la positività di tamponi positivi al Covid-19 in modo da accertare la falsa malattia e poter ottenere così il Green pass rafforzato senza fare il vaccino. L'inchiesta è partita dalla segnalazione da parte di un'infermiera che lavora al triage.

Chi sono gli influencer più seguiti della Maremma? Chi tra i maremmani conta di più sui social? Scopriamolo insieme con la nostra #social_top maremma, la classifica degli influencer che IlGiunco.net ha realizzato analizzando i profili “Instagram”.

Tra i primi 21 profili più seguiti ci sono personaggi conosciuti, artisti e cantanti, ma anche politici, atleti e giovani vlogger.

La regina è Vanessa Incontrada: l'attrice follonichese che conta ben 2,4 milioni di follower su Instagram. Tra i più influenti della Maremma ci sono anche Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto con oltre 100mila follower ed Erminio Sinni, il cantautore maremmano, vincitore di The Voice senior, con oltre 40mila follower. Tra i nomi più conosciuti anche la medaglia d'oro di Tokyo Ambra Sabatini con oltre 20mila follower, il giovane cantautore Lucio Corsi, anche lui sopra i 20mila follower, l'ex calciatore Leonardo Blanchard, i mitici Mollica's con il loro premiato street food e Virginia Montemaggi, blogger molto attiva anche su tik tok.

Emergenza Ucraina. Prosegue in Maremma la mobilitazione per aiutare il popolo ucraino in questi giorni difficili. Sono due le direzioni verso le quali si stanno muovendo le iniziative dei volontari e delle istituzioni. Da una parte sono attive tante iniziative per inviare aiuti direttamente in Ucraina e dall'altra sono stati approntati hub e spazi per accogliere i profughi della guerra. Fino ad oggi sono circa 270 le persone, tutte donne e bambini, che sono arrivate in Maremma: di queste il 30%, cioè poco meno di 100, sono minori.

E i riflessi della guerra in Ucraina si stanno facendo sentire in tutta Europa soprattutto per il caro carburante. Anche in provincia di Grosseto benzina e gasolio hanno superato i due euro al litro. E l'aumento dei prezzi e del valori dei carburanti fa moltiplicare anche le truffe: la Guardia di Finanza di Grosseto ha scoperto e sequestrato duemila litri di gasolio di cui non si conosceva la provenienza, mentre sono stati multati alcuni titolari di distributori che pubblicizzavano un prezzo più basso di quello che era applicato alla pompa.