Gli studenti realizzano dei plaid giganti per dire no alla violenza sulle donne. FOTO E VIDEO

GAVORRNO – Tanti mini lavoretti fatti a maglia dai bambini con l’aiuto delle loro famiglie e uniti insieme per formare dei plaid giganti. È questo lo spettacolo tutto colorato che ha invaso la piazza XXIV maggio di Gavorrano questa mattina.

Ad organizzare la manifestazione #FacciamoRete è stato l’istituto comprensivo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale della donna.

La manifestazione rappresenta il momento conclusivo dell’omonimo progetto condotto all’interno di tutte le scuole di ogni ordine e grado del comprensivo scolastico e che ha coinvolto studenti, docenti e famiglie dei 12 plessi che comprende l’istituto, dalle scuole materne alle medie. Nell’ambito di questo progetto, infatti, ogni studente si è impegnato a realizzare, sotto la guida del corpo docente e con il contributo dei propri familiari, dei manufatti tessili di vari materiali. I manufatti realizzati sono poi stati assemblati tra loro a formare delle composizioni di vario genere e misura che stamattina sono state esposte in piazza.

“È nel momento in cui ogni donna capisce il proprio valore che diventa automaticamente artefice della propria esistenza ed in grado di produrre un cambiamento in se stessa e nella società”. È questo il messaggio che il progetto intende portare e che ha fatto da filo conduttore per tutto il lavoro svolto dai ragazzi e dalle insegnanti che con impegno e dedizioni vogliono trasmettere un messaggio di condivisione e libertà alla comunità intera.

Il progetto #FacciamoRete, però, è solo una delle tappe che comprende un percorso di educazione civica più ampio che coinvolge i ragazzi del comprensivo durante tutto l’anno scolastico.

Il progetto, che ha il patrocinio del Comune di Gavorrano, è stato condiviso anche dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Gavorrano che quest’anno ha deciso di celebrare così la giornata dell’8 marzo.

Questa mattina, oltre agli studenti, le insegnanti e le famiglie, erano presenti il dirigente scolastico, Carlo Maccanti; la vicepreside Irene Buzzegoli; il sindaco Andrea Biondi; il vicesindaco Francesca Bargiacchi e l’assessore alle pari opportunità Stefania Ulivieri.

Per chi si fosse perso l’iniziativa, il progetto sarà in mostra anche lunedì, 14 marzo, dalle 10 alle 16 alla scuola di via Lelli a Scarlino Scarlo.