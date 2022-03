Donna trovata morta: era stata lei a chiedere aiuto dopo che si era persa

CIVITELLA PAGANICO – Era stata proprio la donna trovata morta stamani ad allertare i soccorsi dopo che si era persa. A riferirlo il Sast, il soccorso alpino e speleologico della Toscana che ha partecipato alle ricerche.

La donna, 53 anni, era solita uscire quotidianamente per delle passeggiate nei dintorni della propria casa, nella campagna di Paganico.

«Nel tardo pomeriggio di ieri ha perso l’orientamento e, non riuscendo a ritrovare il sentiero per rientrare, ha chiamato il figlio per allertare i soccorsi».

Una squadra del Soccorso alpino della atazione Monte Amiata è subito intervenuta in loco, attivata dalla Centrale 118 Siena-Grosseto, ed ha iniziato le ricerche insieme a Carabinieri e Vigili del fuoco.

Intorno alle 22 è stata attivata la procedura per l’attivazione di un elicottero con visori notturni, tramite il Rescue coordination center del Comando operazioni aerospaziali dell’Aeronautica militare.

È intervenuto l’elicottero della Marina militare dalla base di Pratica di Mare (Roma) che ha imbarcato due tecnici del Soccorso alpino ed ha iniziato il sorvolo, battendo palmo palmo tutta la zona interessata. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte.

«La donna è stata individuata stamani, purtroppo senza vita, in una zona di difficile avvistabilità anche da parte di mezzi aerei» prosegue il Sast.

Sul posto presenti da ieri sera anche le associazioni di volontariato e la sindaca di Civitella Paganico, Alessandra Biondi.