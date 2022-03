Ultima di campionato per la Primavera del Grifone, in arrivo la seconda Vis Pesaro

GROSSETO – Ultima di campionato per la Primavera del Grifone, che ospiterà al Centro sportivo la big Vis Pesaro. Contro la seconda del girone, si preannuncia una gara non semplice per il team di mister Consonni, che ha alle spalle due pareggi nonostante la rosa più corta rispetto all’inizio di stagione.

Arbitrerà Colombi di Livorno assieme a Graziosa di Piombino e Stella di Grosseto. Fischio d’inizio domani sabato alle 14,30.

Il programma della 9a di ritorno del girone B: Grosseto-Vis Pesaro; Imolese-Teramo; Olbia-Lucchese; Viterbese-Fermana. Riposa Gubbio.

La classifica del girone B: Viterbese 38 punti; Vis Pesaro 30; Olbia 24; Gubbio 20; Imolese e Lucchese 18; Grosseto 14; Teramo 12; Fermana 11.

Quinto match del girone di ritorno per gli Under 15 e Under 17 che domenica in terra pisana sfideranno i coetanei del Città di Pontedera al Campo sportivo nuovo Marconcini ,rispettivamente alle 12 e alle 14,30. Queste le terne arbitrali: Sansossio Varnagallo, Di Galante e Girolami di Pontedera e Donati, Angelelli e Paja di Pontedera.

Campionato fermo per gli Under 16, che ritorneranno in campo domenica 20 marzo: rivale dei biancorossi sarà la Virtus Entella.

Il programma:

Primavera3: Us Grosseto-Vis Pesaro (9a di ritorno) sabato ore 14,30

Under 17: Città di Pontedera-Us Grosseto (5a di ritorno) domenica ore 14,30

Under 15: Città di Pontedera-Us Grosseto (5a di ritorno) domenica ore 10,30