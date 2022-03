L’almanacco del Giunco: l’11 marzo l’Oms dichiara la pandemia da Coronavirus

GROSSETO – Venerdì 11 marzo, san Costantino re martire, Giornata europea delle vittime del terrorismo, il sole sorge alle 6.35 e tramonta alle 18.14. Accadeva oggi:

222 – La Guardia pretoriana assassina l’imperatore romano Eliogabalo e proclama augusto al suo posto il cugino e figlio adottivo Alessandro Severo, ultimo rappresentante della dinastia dei Severi.

1161 – Assalto al Palazzo Reale di Palermo e liberazione del re Guglielmo I di Sicilia, da due giorni tenuto in ostaggio da un gruppo di congiurati.

1387 – Battaglia di Castagnaro tra Giovanni Ordelaffi, per conto di Verona e Giovanni Acuto, per conto di Padova.

1513 – Elezione di papa Leone X.

1649 – Il movimento della Fronda e il governo Francese firmano la Pace di Rueil.

1702 – Il primo giornale di informazione a pubblicazione regolare in lingua inglese, The Daily Courant, esce per la prima volta.

1818 – Mary Shelley pubblica Frankenstein.

1824 – Il Dipartimento di guerra statunitense crea il Bureau of Indian Affairs.

1845 – Guerra di Flagstaff: I capi Hone Heke e Kawiti spingono 700 Māori ad ammainare la Bandiera britannica e cacciano i coloni dal villaggio di Kororareka a seguito di rotture al Trattato di Waitangi del 1840.

1861 – Guerra di secessione americana: viene adottata la Costituzione della Confederazione degli Stati Americani.

1864 – La grande alluvione di Sheffield: uno dei più gradi disastri che abbia mai colpito l’Inghilterra uccide più di 250 persone a Sheffield.

1888 – La grande bufera del 1888 inizia lungo le coste orientali degli Stati Uniti, bloccando i commerci e uccidendo più di 400 persone.

1900 – Guerra boera: le aperture di pace del leader dei Boeri Paul Kruger vengono respinte dal Primo ministro del Regno Unito Lord Salisbury.

1917 – Baghdad cade sotto il controllo delle forze anglo-indiane comandate dal generale Maude.

1927 – A New York, Samuel Roxy Rothafel apre il Roxy Theatre.

1936 – Il primo ministro britannico grazia cinque detenuti irlandesi che promettono di unirsi alla crescente lotta contro la Germania.

1941 – Seconda guerra mondiale: Il Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt firma una legge che permette di inviare aiuti militari agli Alleati sotto forma di prestiti.

1942 – Seconda guerra mondiale: Il generale Douglas MacArthur abbandona Corregidor.

1978 – Terroristi palestinesi sull’autostrada Tel Aviv-Haifa uccidono 34 israeliani.

1985 – Michail Gorbačëv diventa leader dell’Unione Sovietica.

1990

– La Lituania si dichiara indipendente dall’Unione Sovietica;

– Augusto Pinochet lascia la presidenza del Cile;

– Patricio Aylwin presta giuramento come primo presidente democraticamente eletto del Cile dal 1973.

1993 – Janet Reno è confermata dal Senato degli Stati Uniti e presta giuramento il giorno successivo diventando il primo Attorney General degli Stati Uniti donna.

1996 – John Howard diventa il venticinquesimo Primo ministro dell’Australia.

2000 – Joris Vercammen è eletto arcivescovo vetero-cattolico di Utrecht.

2002 – Rilasciata al pubblico la prima release di Arch Linux.

2003 – A L’Aia viene fondata la Corte internazionale di giustizia.

2004 – Spagna: Una serie di attentati a treni sconvolge Madrid. Il numero delle vittime è di 191 morti e circa 1.500 feriti.

2011 – Un terremoto di magnitudo 9 della scala Richter colpisce Sendai, in Giappone, sviluppando uno tsunami con onde di 10 metri che devastano la costa per diversi chilometri.

2018 – A New York cade nell’East River un elicottero turistico: muoiono i cinque turisti a bordo; ferito il pilota.

2020 – L’Organizzazione mondiale della sanità dichiara la pandemia da coronavirus

Fonte: il.wikipwdia.org