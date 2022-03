La figlia d’Europa: domenica esce la terza puntata del podcast che racconta la tragedia Erasmus

GROSSETO - Domenica, 13 marzo, esce la terza puntata de La figlia d'Europa, il podcast di Jule Busch, prodotto da IlGiunco.net, che racconta in quattro puntate la tragedia Erasmus, l'incidente che nel 2016 causò la morte di 13 giovani ragazze.

Erano tutte studentesse che partecipavano al programma Erasmus in Spagna. Sette di loro erano italiane. Tra loro c'era anche la maremmana Elena Maestrini.

Il podcast si potrà ascoltare su IlGiunco.net e sulle piattaforme di Spotify, Spreaker, Amazon Music, Google podcast, Deezer e Podcast Addict.

La terza puntata, in uscita domenica, 13 marzo 2022:

Collante - In un’intervista inedita, per la prima volta gli amici di Elena parlano di lei, degli anni passati insieme e di quanto, anche dopo sei anni, la sua mancanza resta un vuoto incolmabile. Gabriele, Sophia, Raffaele, Emma, Niccolò e Martina concedono uno sguardo sulla vita di Elena, dal suo carattere «buffo e libero» al suo sogno di partire.

Puoi ascoltare il trailer che anticipa “La figlia d'Europa” a questi indirizzi: https://spoti.fi/3LEKvtA o www.spreaker.com/episode/48741368

Qui invece potete ascoltare la prima puntata, uscita lo scorso 27 febbraio. Spreaker: https://bit.ly/3trLbtT Spotify: https://spoti.fi/3IIvFQN

Qui la seconda puntata, uscita il 6 marzo. Spreaker: https://bit.ly/3KBR1zW Spotify: https://spoti.fi/3igymO1

Il quarto episodio del podcast La figlia d'Europa dal titolo Giustizia è in uscita domenica 20 marzo 2022.