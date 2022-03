Elisabetta si laurea con lode in psicologia: è il secondo titolo accademico per l’imprenditrice maremmana

GAVORRANO – Oggi la dottoressa Elisabetta Ciacci, titolare della nota struttura turistica Il Convento di Montepozzali, ha conseguito la sua seconda laurea, in psicologia, dopo la prima in scienze della comunicazione al termine di un percorso fatto di esami, talora interessanti ma molto complessi e discutendo una tesi inerente le tristi tematiche sempre attuali: Il fine vita e l’accompagnamento ed il supporto al morente ed alla famiglia.

Un tema scottante ma che in questo momento storico lo è ancor di più, proprio perché alle persone che muoiono di malattie terminali si aggiungono coloro che decedono per una guerra oltre che per colpa del famigerato virus, senza talvolta poter salutare, prima della morte, i propri cari. Un saluto che si riduce ad una sola telefonata dall’ospedale o ad una semplice videochiamata.

Triste dover morire senza più rivedere i propri cari i quali devono iniziare un percorso delicato e fatto di molte sofferenze quale quello della elaborazione del lutto. Una tesi di laurea, quella di Elisabetta, purtroppo sempre e comunque di grande attualità che ha ricevuto la “lode” dei suoi insegnanti e della commissione.

Alla neo dottoressa vanno le congratualzioni di tutta la redazione de IlGiunco.net.