Domani Grosseto torna in piazza con un flash mob per la pace

GROSSETO – Un flash mob per la pace e contro la guerra., domani, sabato 12 marzo, Grosseto torna in piazza. Ad organizzare la manifestazione il Comitato per la pace di Grosseto.

«Alle ore sedici in piazza Dante si svolgerà il flash mob la cui finalità è quella di sensibilizzare tutti i cittadini per sostenere la pace e affermare che la guerra deve essere messa fuori dalla storia» afferma la portavoce del comitato Clelia Formiconi.

«Il comitato ringrazia il liceo artistico per il prezioso contributo al flash mob con la produzione di uno striscione ad hoc. I soggetti sostenitori sono in corso di adesione e saranno elencati dopo il flash mob. In particolare il Comitato si rivolge ai giovani che dopo il covid devono anche affrontare questi scenari di guerra. Proprio per loro il comitato organizzerà gruppi di incontro formativo ed informativi per costruire la cultura della pace».