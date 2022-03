Coronavirus in Italia: 53.127 nuovi casi e 156 morti. Tornano a crescere i positivi, ma restano sotto il milione

GROSSETO - Sono 53.127 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 54.230), come segnala il bollettino del Ministero della Salute, su 425.638 tamponi (ieri 453.341). Il tasso di positività sale all'12,5% (ieri 12,0%). 971.155 gli attualmente positivi (5.324, ieri -30.767). Torna positivo il numero dei positivi in Italia.

Sale ad almeno 13.268.459 numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio della pandemia.

Sono invece 156 i morti (ieri 136) per un totale da inizio emergenza sanitaria che arriva a quota 156.649.

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 11 marzo 2022" su Spreaker.

Sono 527 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid (-18). Gli ingressi giornalieri sono stati 35 (ieri 48). I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.274 (-140).

Sono 48.481 i guariti nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 85.787), 12.135.331 da inizio emergenza.