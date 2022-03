Vanessa, Ambra, Lucio e gli altri: ecco chi conta di più nei social in Maremma – LA CLASSIFICA DEGLI INFLUENCER

GROSSETO – Chi sono gli influencer della Maremma? Chi sono le personalità più seguite e condivise della nostra provincia?

Scopriamolo insieme con la nostra “#social_top maremma” la classifica di chi “conta” di più nei social.

C’è da dire un fatto: il menù (se il termine mi è concesso) è vario, si oscilla dalla politica alla fotografica, dalla musica allo sport, passando per le modelle e molto altro. Ecco a voi i “primi” ventuno nomi che, in ordine crescente di follower su Instagram, primeggiano sui social.

Nota: avete tanti follower e non siete presenti nella nostra classifica? Segnalateci il vostro profilo al nostro indirizzo mail redazione@ilgiunco.net.

21. Al ventunesimo posto troviamo “Love Maremma, the wild heart of Tuscany” con oltre 13mila fans. Un ottimo alleato per conoscere, visitare ed ammirare la nostra meravigliosa terra. Consigliato!

20. Un gradino più in alto si posiziona, con più di 15mila follower, Il Giunco.net. Ahinoi, però, non abbiamo altre informazioni in merito sul tal profilo. Voi lo conoscete?

19. Con oltre 16mila follower abbiamo Elisa Orlando, fotografa e (sbirciando sui social) pure sommelier!

18. Al diciottesimo posto troviamo Andrea Calani (19mila follower). Classe 1997, Andrea è un grande fotografo, abile nel coniugare talento a tecnica. E mi fermo qui, sennò rischierei di diventare troppo “zuccheroso”.

17. Con più di 24mila follower troviamo un’atleta che ci invidiano in ogni dove. Ambra Sabatini (medaglia d’oro e record mondiale ai Giochi paralimpici di Tokyo) è senza ombra di dubbio un orgoglio maremmano. Tra l’altro, vinse con record alla sua prima partecipazione. La prossima volta conquisterà anche un paio di pianeti.

16. Lucio Corsi con più di 25mila follower. Classe 1993, cantante di Vetulonia. Su Wikipedia si precisa: “Dal 21 ottobre all’11 novembre 2020 è stato ospite fisso insieme alla sua band, composta da Antonio Cupertino, Marco Ronconi, Iacopo Nieri, Giulio Grillo, Filippo e Michelangelo Scandroglio, della trasmissione televisiva L’assedio, condotta da Daria Bignardi su Nove. Altalena boy, per me, fu amore a primo ascolto.

15. Leggermente più “seguita” Alessandra Valenti. Coreografa (come recita la sua pagina social) di Achille Lauro, Jovanotti, Hugo Boss, Pomellato, Tommy Hilfigher. Nel 2007 ha partecipato ad Amici, il programma di Maria De Filippi.

14. Con quasi 27mila follower troviamo la social media marketing expert, Veronica Gentili.

13. Leonardo Blanchard, ex giocatore di Frosinone, Carpi e Brescia, ha oltre 33mila follower. Segnò allo Juventus stadium il gol dell’1 a 1 contro la Vecchia signora. E niente, ancora non me la sono sentita di “perdonarlo”.

12. Quasi 34mila follower per Jamaica Corridori, eccezionale tatuatrice.

11. Più di 41mila fans per i Mollica’s. La loro pagina Facebook precisa: “Silvia e Mattia, coppia nella vita e nel lavoro. Appassionati e studiosi della cucina toscana, fin da giovanissimi ci siamo cimentati nella ristorazione. Ricette tradizionali, la loro storia e l’ironia toscana che mettiamo nel quotidiano”.

10. Oltre 46mila follower per Erminio Sinni, cantautore che nel 2020 vinse The voice senior.

9. 53mila fans, invece, per Madda Musto che racconta tramite i canali social la sua quotidianità.

8. Jessica Brando (con oltre 56mila follower), cantante e pianista che nel 2010 ha pubblicato l’album Dimmi cosa sogni, si prende l’ottavo posto.

7. Antonfrancesco Vivarelli Colonna, vulcanico sindaco di Grosseto ed ex presidente della Provincia di Grosseto. Per lui, ben 102mila fans.

6. 123mila follower, invece, per Alessia Bonari. Giovane infermiera che passò agli onori della cronaca perché, durante la pandemia, postò un’immagine di sé con i segni sul volto della mascherina protettiva, a seguito di un lungo turno in ospedale. Invitata anche a Sanremo, è senza dubbio simbolo di lotta e di resilienza.

5. 150mila fans per Denise Rossi. Fotomodella che partecipò al programma Ex on the beach 2 Italia.

4. Con 172mila follower abbiamo Alessandra Balloni, fotomodella di Follonica e grande tifosa juventina.

3. Medaglia di bronzo (con 579mila follower) per la blogger Virginia Montemaggi.

2. 672mila fans per Lucilla Materazzi, fotomodella, classe 1996.

1. 2,4 milioni di follower per Vanessa Incontrada. La pagina di Wikipedia racconta che è nata a Barcellona e che oggi (come sappiamo) vive a Follonica. È “attrice, showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella spagnola” (sempre secondo Wikipedia). Ha lavorato con registi del calibro di Pupi Avati e Federico Moccia. Ha, inoltre, condotto Zelig, Festivalbar, Italia’s got talent e Striscia la notizia.