Lavoro: il Comune assume 15 agenti di polizia municipale

GROSSETO – Sarà pubblicato domani 11 marzo, l’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di 15 agenti di polizia municipale. Sarà possibile inviare la propria candidatura dal 12 al 26 marzo.

Le modalità ed i termini per l’invio della domanda di partecipazione sono indicati all’interno del bando pubblicato sul sito del Comune nella sezione “selezioni”. L’avviso è disponibile al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/wp-content/uploads/page/2022/02/AVVISO_SELEZIONE_AgentiPM_2022-FIRMATA.pdf

“È un potenziamento per rafforzare la presenza dei nostri agenti di polizia sul territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia Municipale Riccardo Megale -. Con le nuove assunzioni, inoltre, daremo la possibilità a molti giovani di ricevere una formazione e fare un’esperienza lavorativa. Il fine ultimo rimane comunque quello di migliorare il servizio offerto ai cittadini ed aumentare la sicurezza della città e questo diventa particolarmente fondamentale per il periodo estivo dove l’utenza aumenta in modo esponenziale.”