Il Comune cerca sei professionisti per attuare il Pnrr: ecco come fare domanda

GROSSETO – Si ricorda che, fino al 16 marzo, sarà possibile presentare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’assunzione di sei figure professionali di alta specializzazione per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata unicamente per via telematica, compilando l’apposito modulo elettronico attraverso la piattaforma digitale alla quale si accede dal seguente percorso https://new.comune.grosseto.it/web/selezioni/ dove insieme al bando è possibile trovare alcune Faq per chiarire degli aspetti legati all’assunzione.