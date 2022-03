Coppa Passalacqua, anche il Grosseto calcio fra i primi dieci iscritti

GROSSETO – La 47esima edizione della coppa Bruno Passalacqua cresce e si accende. A oggi sono dieci le società già iscritte mentre altre bussano alla porta. Ecco i sodalizi già ammessi: Argentario, Atletico Maremma, Atletico Piombino, Follonica Gavorrano, Grosseto, Invictasauro, Nuova Grosseto Barbanella, Roselle, Scarlino, Venturina.

Il ritorno del Grosseto rappresenta una perla per la manifestazione e Francesco Luzzetti, il patron, spende parole di affetto: «Erano tre anni che mancava dalla coppa. Sono particolarmente felice di questo ritorno e ho espresso personalmente la mia soddisfazione alla società biancorossa».

Per la seconda volta consecutiva il torneo in notturna si svolgerà nell’impianto dell’Invictasauro. L’inizio è fissato o per lunedì 2 maggio (16 squadre) o per lunedì 9 maggio (12 squadre) con finalissima venerdì 24 giugno.