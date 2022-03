A passeggio con il metal detector trova una bomba della guerra: arrivano gli artificieri

CIVITELLA PAGANICO – Sono stati fatti brillare stamani gli ordigni risalenti alla Seconda Guerra Mondiale rinvenuti in un terreno boschivo di proprietà privata nei pressi della Strada Provinciale 47 “Cerrone” nel Comune di Civitella Paganico.

Gli ordigni sono stati rinvenuti da un privato cittadino mentre era a passeggio con il suo metal detector.

L’uomo ha immediatamente segnalato la presenza dei residuati bellici ai militari della stazione Carabinieri di Civitella Marittima, i quali hanno provveduto ad attivare il protocollo relativo alle misure di sicurezza, delimitando il luogo con cartelli di pericolo e posizionando divieti di accesso in punti ben visibili.

La Prefettura di Grosseto, poi, come avviene in questi casi, ha chiesto l’intervento degli artificieri dell’Esercito. Sono stati chiamati ad operare gli specialisti provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza che giunti sul posto hanno accertato la presenza di un colpo completo d’artiglieria c/a da 20 mm HE e un proietto d’artiglieria c/a da 20 mm HE entrambi di nazionalità Americana.

Gli ordigni sono stati fatti brillare in una zona idonea poco distante dal luogo del rinvenimento. L’assistenza sanitaria è stata garantita da personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.