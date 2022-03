Weekend da applausi per i giovani della Pallacanestro Grosseto, sfiorato l’en plein di vittorie

GROSSETO – Fine settimana dalle tante soddisfazioni per i gruppi della Pallacanestro Grosseto Team 90. Dopo due anni di stop ritornano agli impegni ufficiali gli Esordienti, scontrandosi con il Livorno. Dopo un primo tempino molto timoroso i 2010 maremmani sono stati bravi a giocare alla pari con un gruppo molto forte, vincendo l’ultimo tempino e perdendo il quarto solo per un punto. Una prova positiva, considerando anche la presenza di due 2011 e due 2012 a referto: tutti sono stati pronti a giocare mantenendo una buona qualità in campo.

Per gli Under 13 ancora una bella vittoria in trasferta sul campo di un sempre ostico Donoratico, superato 65-41. Partita molto tirata fino al terzo quarto, giocando a ritmi di gioco abbastanza sostenuti e con una buona pressione. Nell’ultimo quarto è calato il ritmo ma il gioco è rimasto sotto il totale controllo dai ragazzi di coach Massai che commenta così: “È stata una bella partita sempre combattuta e giocata su ritmi alti. Qualche fallo di troppo nel primo tempino ci ha messo subito la gara in salita ma la risposta dei ragazzi entrati dalla panchina è stata ottima, come spesso è successo nelle ultime partite. Ottimo l’approccio difensivo che sta prendendo sempre più forma. Adesso ci aspetta la partita più difficile di questa seconda fase e sarebbe importante vincere per passare come testa di serie alla fase finale del campionato”.

Sconfitta per gli Under 14 Elite, superati 74-54 da un Piombino più dinamico. Qualche errore di concentrazione di troppo, soprattutto in difesa, ha permesso ai padroni di casa di prendere subito un discreto margine, cosa che ha in pratica tagliato le gambe ai ragazzi di coach Busonero che accumulano un passivo di 20 punti, divario che rimane tale fino alla sirena finale. Lo sprint finale della prima fase passa dalle mura casalinghe, tra le quali verranno giocate tre delle prossime quattro partite.

Buon inizio della seconda fase per gli Under 15 della Pallacanestro Grosseto, che superano l’Audax Carrara 71-51.

I ragazzi sono scesi subito in campo concentrati sulla partita portando un vantaggio di 20 punti già al primo tempo, riuscendo poi ad amministrare il vantaggio fino alla vittoria finale.

Non poteva iniziare meglio la seconda fase del campionato, che porta al titolo regionale, per gli Under 16 grossetani, che strapazzano 90-38 il Luce 91 Porcari.

Gara affrontata con lo spirito migliore fin dai primi minuti, con intensità sia in attacco che in difesa, pur essendo veramente a ranghi ridotti. Questo il commento di coach Di Patria: “C’era un po’ di preoccupazione per l’inizio di questa nuova fase anche perché eravamo solo in otto unità per problemi di salute, in tutta la settimana non ci siamo mai allenati in dieci, ma i ragazzi hanno approcciato alla partita in modo intenso e con tanta voglia di fare bene”.

Da segnalare la vittoria per 20-0 per il gruppo Under 17 Gold contro Sinergy Valdarno che, causa covid, non si è potuto presentare al Pala Austria e il rinvio della partita della Promozione.