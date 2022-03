Sequestrati 2 mila litri di gasolio. Distributori erogavano benzina a prezzi maggiori di quelli pubblicizzati

GROSSETO – 2mila litri di Gpl sequestrati, e due benzinai multati. Negli ultimi mesi la Guardia di finanza sta portando avanti una serie di controlli nei distributori di benzina.

In due casi il prezzo pubblicizzato era più basso di quello effettivamente applicato alla colonnina con una evidente violazione della disciplina dei prezzi.

In un terzo caso invece gli uomini delle fiamme gialle hanno sequestrato 2mila litri di gasolio. Il carburante era contenuto in alcune bombole contenute in maniera irregolare, e soprattutto c’erano irregolarità contabili che non permettevano il tracciamento.