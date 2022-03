Scarlino, le minoranze: «”Tsunami” alle Bandite, a rischio gli stipendi degli operai»

SCARLINO – «Dopo settimane che si rincorrevano voci sullo spostamento del responsabile e direttore delle Bandite di Scarlino, con la delibera n° 16 del 25 febbraio la Giunta Travison ci ha tolto ogni dubbio».

Così i gruppi consiliari PensiAmo Scarlino, Per Scarlino e Scarlino Insieme in una nota.

«Fin dall’insediamento di questa amministrazione si era notato scarso interesse per l’importante delega sulla gestione in base alla legge 39 del patrimonio indisponibile agricolo forestale delle Bandite, affidata con delibera della Regione Toscana al nostro comune solo a giugno 2021. Prima avevano illuso con promesse elettorali i piandalmini “Ci occuperemo della questione: i concessionari hanno necessità di sentire vicino il proprio Comune nella battaglia che stanno portando avanti per non subire aumenti spropositati degli affitti” diceva la sindaca a maggio 2019; oggi invece c’è un contenzioso in corso con il comitato Poderi di Pian d’Alma a suon di missive “pesanti”, come trapela dall’incarico affidato dal comune ad un legale per assistenza giudiziaria a tutela dell’immagine dell’amministrazione comunale».

«Altra prova di cattiva gestione è arrivata per la conduzione della spiaggia di Cala Violina a pagamento, deliberata dalla giunta scarlinese autonomamente, cioè senza consultare l’ente Regione proprietario, né gli altri comuni facenti parte della gestione unitaria: la vicenda si è poi conclusa limitando i danni, grazie proprio all’intervento regionale. All’orizzonte infine, se come dice la sindaca “il personale delle Bandite ha precise mansioni e tra queste non rientra quella di gestire un parcheggio” assisteremo alla messa a bando del posteggio di val Martina che accoglie le auto per Cala Violina, da anni gestito direttamente dal personale interno delle Bandite con esperienza, responsabilità e serietà. Quindi poca spesa e molto guadagno grazie al quale, si riescono a finanziare i numerosi progetti in essere e pagare gli stipendi a tutti dipendenti».

«Un adagio consiglierebbe “cavallo vincente non si cambia”, ma pure questo pare non piaccia alla nostra amministrazione leghista, che non può vantare neanche una capacità nel dare in gestione i parcheggi, vista la rimessa economica e quanto è successo lo scorso anno con l’affidamento diretto ad una cooperativa del parcheggio di Cala Civette, oggetto di una nostra interrogazione».

«Le Bandite, da sempre fiore all’occhiello del Comune di Scarlino e della Regione Toscana, vantano un passato glorioso, anche a confronto con altre gestioni simili, e risultati che hanno dato lustro al nostro territorio. Prova ne sono i successi della partecipazione a fiere regionali (tipo Expo Rurale) con progetti virtuosi di grande rilievo; lo stesso dicasi per le presenze a Festambiente o i ricordi della Festa dell’Agricoltura e delle Tradizioni a Ponte alle Catene, con successi di pubblico e ottima organizzazione».

«Questo ha contraddistinto le Bandite di Scarlino e il suo staff lavorativo fino ad oggi, quando con un “avviso esplorativo” pubblico che scade a giorni si sta cercando un nuovo responsabile del settore, parallelamente e in maniera poco chiara, negli ambienti comunali e fuori circola già insistentemente il nominativo del successore, una prassi che francamente ci sembra molto poco corretta. Quest’atto infine potrebbe pregiudicare il peggio, quello già altre volte tentato senza successo, ovvero la sottrazione della gestione delle Bandite al Comune di Scarlino storico capofila, oggi messa in pericolo dalla debolezza del sindaco Travison verso la Regione Toscana».

«Contro questa svendita ci opporremo con tutti i mezzi, per difendere con orgoglio un’immagine conquistata nel tempo con il duro lavoro. E lotteremo per tutelare il personale operaio delle Bandite che, essendo sottoposto a regime contrattuale privatistico, rischia quello finora sempre scongiurato dalle varie amministrazioni che si sono succedute e hanno garantito ai nostri ragazzi il pieno stipendio e neanche un’ora di cassa integrazione».