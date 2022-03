Prime gare ufficiali per gli Allievi e gli Aquilotti della Gea contro Red Bears e Biancorossa

GROSSETO – In campo altre due formazioni giovanili della Gea. Sconfitta nella gara d’esordio della formazione allievi (2006-2007-2008) della Grifo Ortopedica Gea Grosseto, partecipante al campionato del Centro sportivo italiano. I ragazzi allenati da Jacopo Pedicelli sono stati sconfitti sul campo della Dynamo Read Bears di San Marcellino Pistoiese per 109-19. La formazione grossetana è nata praticamente nei mesi scorsi, con un solo cestista che aveva un anno di esperienza, e ha deciso di fare esperienza in un campionato meno impegnativo. Dopo qualche difficoltà nel primo tempo, la Grifo Ortopedica ha dato tutto nella ripresa, mostrando tanta volontà e voglia di migliorare. I pistoiesi hanno messo a referto quindici atleti, la Gea appena sette. Prossimo impegno per gli Allievi il 27 marzo a Borgo San Lorenzo.

DYNAMO READ BEARS: Donati, Rosi, Strufaldi, Tognelli, Bizzarri, Bjdaj, Mattia Filoni, Mirco Filoni, Matteo Filoni, Sabatini, Pagliai, Sichi, Manuguerra. All. Stefano Pagliai.

GRIFO ORTOPEDICA GEA: Marco Fusini, Mirco Maccarone, Federico Ossola, Alessandro Papa, Davide Fragnito, Andrea Bracalari. All. Jacopo Pedicelli.

ARBITRO: Rotello.

PARZIALI: 30-3, 24-8, 24-4, 29-4.

Inizia bene l’avventura degli Autotrasporti Fazzari Gea nel campionato Aquilotti. La formazione di Jacopo Pedicelli, composta da 2011, 2012 e 2013, ha tenuto testa alla Biancorossa Grosseto 2011. I bambini della Fazzari, che hanno iniziato a giocare a pallacanestro solo a settembre, erano alla prima uscita ufficiale dopo tanti allenamenti e partitelle in famiglia. Dopo due tempini e mezzo con qualche difficoltà e un pizzico di emozione hanno cambiato marcia e tra il quarto e il sesto periodo hanno vinto due volte con netti scarti. Una bella giornata, insomma, che lascia ben sperare per il futuro.

La formazione della Fazzari Gea: David Capverde, Layan Mathurin, Diego Savonarola, Gabriele Palombo Perin (l’unico 2013), Andrea Garofalo, Davide Trabalzini, Roberto Giannetti, Christian Rossi, Matteo Monellini, Gabriel Terracciano, Lorenzo Cataldi, Nicola Paolini, Nicolas Lucio Armandini. All. Jacopo Pedicelli.