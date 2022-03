“M’illumino di meno”: anche Castiglione protagonista della giornata del risparmio energetico

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune di Castiglione della Pescaia sarà protagonista venerdì 11 marzo della 18esima edizione di “M’illumino di Meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili organizzata da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il sociale.

«Questa amministrazione comunale – spiega la sindaca Elena Nappi – ha coinvolto con successo nell’arco degli anni molti giovani rendendoli sempre più consapevoli dell’importanza di questa tematica. Abbiamo davanti a noi un’emergenza ambientale, ma conoscendo le giuste attività da compiere, sia come singoli cittadini, che da amministratori pubblici e soprattutto adottando i giusti accorgimenti sul risparmio energetico, ognuno di noi può concretamente contribuire alla risoluzione del problema».

Il gesto simbolico di spegnere la luce compiuto singolarmente o dalle istituzioni, associazioni e negozi, negli anni è stato accompagnato da altre iniziative che nel 2022 vedrà al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante.

«L’invito di quest’anno – aggiunge la prima cittadina castiglionese – oltre agli spegnimenti simbolici, prevede anche quello di pedalare, rinverdire e in generale migliorare arricchendo i propri stili di vita, tutte azioni da mettere in pratica partendo proprio dal nostro quotidiano».

Gli organizzatori di questo evento hanno deciso di coinvolgere il loro pubblico radiofonico nella creazione del primo bosco diffuso di M’illumino di Meno, che grazie alla collaborazione con l’Arma dei carabinieri, in particolare attraverso il progetto: “Un albero per il futuro” gestito dal Raggruppamento carabinieri biodiversità, prevede di piantare 50.000 alberi in 10 anni con il preciso obbiettivo di creare un bosco diffuso in tutta Italia, fatto di piccoli alberi di specie autoctone.

L’edizione 2022 di “M’illumino di Meno”, si avvale del contributo di due “mentori” speciali: l’ultraciclista Paola Gianotti, testimonial attiva della bici, e il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, promotore delle piante come i più efficaci “ripulitori di aria” a disposizione per compiere la transizione ecologica.

«Sono sotto gli occhi di tutti – conclude Elena Nappi – i cambiamenti avvenuti in Italia e nel mondo dall’inizio della campagna di “M’illumino di Meno”, che ha messo al centro degli obiettivi internazionali l’efficienza energetica come tema economico rilevante e questo ente ha sempre partecipato attivamente alle proposte ambientali come è avvenuto attraverso la piantumazione di 1100 lecci in una zona percorsa dal fuoco nel 2017».

Venerdì 11 marzo dalle 20:30 alle 21:30 calerà il buio su molti luoghi significativi del territorio castiglionese: il Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, la Biblioteca comunale “Italo Calvino” di piazza Garibaldi, il palazzo comunale, la ciclopedonale che costeggia la strada provinciale del Padule, la ciclabile che esce da Castiglione in direzione Marina di Grosseto e quella che costeggia Riva del Sole e la delegazione comunale di Punta Ala.