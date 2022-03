«Mi chiamavano Maesutori», Alessandro Maestri presenta il suo libro sul baseball al Fossombroni

GROSSETO – Una storia di sport, una storia d’amore per il baseball, una storia che è stata scritta e merita di essere letta. L’obiettivo delineato è quello di avvicinare il pubblico al gioco del baseball, attraverso la passione, l’esperienza di vita e di sport che ha accompagnato il percorso di uno dei più grandi giocatori italiani di questa affascinante disciplina.

Alessandro Maestri sarà a Grosseto sabato 12 marzo per presentare il libro scritto a quattro mani con Elio (storico leader del gruppo Elio e le storie tese), dal titolo “Mi chiamavano Maesutori – Il baseball e la vita”. L’iniziativa promossa dal BSC Grosseto, società di baseball molto attiva sul territorio, punta a coinvolgere il pubblico di appassionati e non solo, con l’intento di far conoscere un gioco che merita, almeno una volta, di essere provato. Non è un caso che l’appuntamento è rivolto anche ai più giovani, con il BSC Grosseto che ha individuato nell’aula magna dell’istituto Fossombroni, il luogo adatto per l’incontro con il campione di baseball. All’evento, infatti, parteciperanno i ragazzi del corso a indirizzo sportivo della scuola di via Sicilia.

A moderare l’incontro con Alessandro Maestri, ci sarà Lorenzo Falconi, giornalista di Radio Sportiva. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, ma con numero chiuso, in modo da poter garantire il rispetto delle normative sanitarie. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 347-9046929, oppure scrivere all’indirizzo lucasoldati71@gmail.com. L’evento è programmato per sabato 12 marzo, dalle 10:30 alle 12:30, presso l’aula magna dell’istituto Fossombroni, in via Sicilia 45.