Medici del pronto soccorso indagati, Asl: «Casi isolati. Fiducia nella magistratura»

GROSSETO – «La direzione della Asl Toscana sud est venuta a conoscenza delle indagini preliminari della Procura della Repubblica e dei carabinieri a carico di due medici e di altri indagati tra il personale sanitario, conferma la propria completa fiducia nella Magistratura a cui ha fornito la massima collaborazione e continuerà a farlo» a parlare è la direzione della Asl Toscana sud est.

«Si tratta di casi isolati che non devono macchiare la lealtà e il rispetto delle norme che centinaia di professionisti della Asl ogni giorno mettono in campo con grande spirito di sacrificio per garantire la salute di tutti».

«L’Azienda informa anche che è stata immediatamente aperta un’indagine interna per individuare i risvolti disciplinari a carico del personale coinvolto» prosegue la Asl.

«L’auspicio della Direzione è che le indagini della Magistratura facciano chiarezza e accertino tutte le eventuali responsabilità nel minor tempo possibile».