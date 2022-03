La Maremma Challenge raddoppia: in sella a giugno e ottobre per il grand tour in bicicletta

GROSSETO – Torna il grand tour in bicicletta “Maremma Challenge powered by Bosch” organizzato dal team del Bike Garage & More di Massa Marittima, il primo spazio multifunzionale di ritrovo per gli appassionati di bici e di turismo lento, e dall’imprenditore Ernesto Hutmacher. La manifestazione, nata nel 2021, quest’anno raddoppia gli appuntamenti: l’edizione 2022 avrà due momenti dedicati agli appassionati della due ruote, uno a giugno e l’altro ad ottobre.

Il primo evento si terrà il 25 giugno: la “Maremma Challenge Wild” è stata ideata per gli amanti delle manifestazioni a lunga percorrenza in totale autonomia (senza alcun supporto da parte degli organizzatori) su bici gravel e Mtb. I partecipanti potranno ottenere il brevetto “Ari off-road” se completeranno il circuito di 500 chilometri in 80 ore. Il percorso si sviluppa prevalentemente su sentieri, strade bianche ed alcune strade secondarie asfaltate e si snoda tra i borghi medievali,l e aree naturali del Parco della Maremma, le faggete del Monte Amiata, le Città del Tufo, gli scorci del promontorio dell’Argentario, Castiglione della Pescaia e Punta Ala. La partenza e l’arrivo sono a Massa Marittima. Il secondo evento è in calendario il 9 ottobre: la “Maremma Challenge Premium” è un’avventura ideata per chi ama esplorare il territorio in bicicletta (cicloturismo) ed è aperta a tutti i tipi di bici, ebike, Mtb e gravel bike. L’evento include i servizi di trasporto bagagli, pernottamento con pensione completa nelle migliori strutture del territorio, ricarica e cambio di batterie. Un’esperienza per godere delle bellezze naturalistiche e storiche della Maremma attraverso percorsi ciclabili adatti a tutti i ciclisti. Anche in questo caso la partenza e l’arrivo sono a Massa Marittima: l’evento è aperto a 50 partecipanti.

“Abbiamo deciso di duplicare l’offerta per dare la possibilità a tutti di partecipare a questo tour – spiegano Ernesto Hutmacher e Carlotta Poggiaroni e Valentina Fedele del team Bike Garage & More –: due esperienze diverse, una dedicata agli esperti e una aperta a chiunque ami scoprire un territorio in sella alle due ruote”. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero 338 2544086 o inviare una mail a: hello@bikegarageandmore.com, oppure visitare il sito www.maremmachallenge.com.