Il podcast del 9 marzo – ASCOLTA

Il racconto della giornata: mercoledì marzo 2022

Cronaca. Tre rapine in poche ore: armato di pistola un uomo ha seminato il panico in città. Tra la zona semicentrale di via dei Mille e via Scansanese il rapinatore ha colpito tre negozi: un frutta e verdura, un'edicola e un ristorante. Non solo, ma il giorno seguente, sabato scorso, il malvivente ha anche rubato in una parrocchia della città.

Nelle tre rapine l'uomo si è presentato con una pistola in mano: era una riproduzione molto fedele di una vera. Grazie alle indagini la Polizia è risalita al presunto autore che è stato sottoposto a fermo.

Adesso gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 3.100 su 24mila tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è del 12,8%.

Secondo i dati della Regione in provincia di Grosseto i casi registrati oggi sono 308.

I numeri dei vaccini: in totale in Toscana sono state somministrate 8.716.000 dosi. Di queste 2.192.000 sono dosi booster. Nell'ultima settimana nella nostra Regione sono state utilizzate 32mila dosi.