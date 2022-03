Il parco in un click: alla scoperta del Parco della Maremma

GROSSETO – Si chiama Il parco in un click la nuova rubrica in partenza in questi giorni sulle pagine de IlGiunco.net. Una rubrica che ci porterà alla scoperta di una delle realtà più apprezzate della nostra terra: il Parco della Maremma.

«Il Parco della Maremma è una realtà sicuramente conosciuta ed apprezzata, ma non sempre se ne conoscono tutti gli aspetti che lo caratterizzano – afferma il direttore Lucia Venturi -. La grande biodiversità animale e vegetale e la varietà di ambienti che caratterizzano l’area protetta; le eccellenze dei prodotti di qualità delle aziende a Marchio Parco; le opportunità che offre, in tutte le stagioni, per una escursione pensata per le diverse esigenze o per una vacanza nella natura anche per più giorni, grazie alla disponibilità di strutture agrituristiche all’interno del parco. Per questo abbiamo pensato di costruire assieme a IlGiunco.net un percorso a tappe per scoprire da vicino la grande ricchezza del Parco della Maremma e per fa crescere la voglia di andare a scoprirlo da vicino».

Stiamo andando verso la primavera e la bella stagione e cosa c’è di meglio di una passeggiata nel parco, nel mezzo della natura, con l’opportunità di vedere animali selvatici, come volpi, gatti selvatici o aironi, o anche le vacche maremmane guidate dai butteri o i cavalli.

Il parco offre tante opportunità: itinerari a piedi o in bici, passeggiate, visite a cavallo, percorsi in canoa e tante opportunità anche per chi vuole visitarlo con bambini piccoli, magari in passeggino, o per chi, disabile, ha una mobilità ricotta.

Scopriremo l’ospitalità del parco, con i suoi prodotti tipici, coltivati all’interno dell’area protetta, e come soggiornare nel bel mezzo della natura, magari per Pasqua.

Insomma sarà un viaggio alla scoperta dell’area protetta che si estende nel cuore della maremma, dal mare sino all’interno. La prima puntata verrà pubblicata domani 10 marzo. Seguiteci.