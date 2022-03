A Massa Marittima la presentazione del libro Il linguaggio delle bandiere. Presente anche Eugenio Giani

MASSA MARITTIMA – Si è svolta sabato scorso la prima iniziativa pubblica dell’anno 2022 per il Rotary club di Massa Marittima. L’evento, che si è svolto nella sala San Bernardino presso la chiesa di San Francesco, ha riguardato la presentazione del libro dell’autore Oris Carruccoli “Il Linguaggio delle bandiere”, un’opera di importante ricostruzione storica che racconta, attraverso le pagine ricche di illustrazioni, la forza evocativa e comunicativa delle bandiere nel corso delle varie epoche storiche.

All’evento, oltre ad una nutrita platea di ospiti, interessati ad ascoltare gli approfondimenti su un tema molto caro alle cittadine come Massa Marittima, fiorite in epoca medievale, ricche di storia, cultura e tradizione, ed alle rappresentanze dei club Soroptimist Follonica, Rotary di Follonica e Piombino, Lions Alta Maremma, hanno partecipato come ospiti d’onore il vescovo della diocesi di Massa Marittima-Piombino Monsignor Carlo Ciattini e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Quest’ultimo, nel suo intervento, ha sottolineato il forte legame che unisce in modo stretto l’evoluzione storica della Toscana a drappi e bandiere, simboli e segni di forte identitarietà oltre che importanti strumenti di comunicazione non verbale.

“Di fronte ad uno scenario internazionale incerto, ad una guerra che si sta combattendo alle porte dell’Italia, l’impegno del club assume un significato ancora più grande – ha sottolineato il presidente Andrea Vinciarelli – Da sempre il Rotary, per sua missione, crea ambienti e condizioni in cui far germogliare e crescere la pace. Il nostro ruolo, come rete di comunità di carattere transnazionale, sarà in tal senso molto importante”.

A presentare l’evento Gianmichele Galassi, giornalista, ricercatore e accademico.