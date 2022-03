Successo di partecipanti nella tappa orbetellana di Wheels on Fire, ecco chi ha vinto

ORBETELLO – Buon successo di spettacolo e iscritti nella terza tappa del campionato maremmano Maremma Wheels on fire a Orbetello, organizzato dalla ASD TWKC. Atleti da tutta Italia si sono spostati per venire a correre nei fantastici trail del monte Argentario che offrono panorami indimenticabili. La gara è partita da Orbetello dal parco del Ex idroscalo, dove grazie al supporto del Comune è stato allestito un palco e un’aera paddock colorata dai gazebo di ben 46 team. La disciplina enduro si svolge compiendo prove speciali cronometrate, in discese tecniche e spettacolari.

L’iscrizione alla gara, sotto l’egida della federazione ciclistica italiana, era aperta anche alla categoria E-bike, settore in grossa crescita soprattutto in questa disciplina che considera la salita un trasferimento per poi divertirsi nelle discese.

La partecipazione di giovani e giovanissimi e l’atmosfera di festa che accompagna le manifestazioni di enduro rappresenta un motivo di orgoglio per gli organizzatori e la Federazione ciclistica Italiana. Non a caso nella parte più alta della classifica assoluta ci sono atleti di giovane età: primo Tommaso Calonaci del TSI Pistoia, secondo Francesco Braconi della Scuola ciclismo Arezzo e terzo l’esperto Davide Carissimi dell’Asd Bike 4 fun.

Nella categoria E-bike vince l’esperto Pietro Chinucci AS Bike, seguito da Bertozzi paolo Hazard MTB World e Bonuccelli Thomas Montignoso Ciclismo.

Tra i giovanissimi vince Donati Luca scuola ciclismo arezzo, seguito da Gori Mattia Abetone gravity e Bianchi Luciano Hazard MTB World.

Si ringrazia l’Unione Sportiva Orbetello, il comune di Orbetello per il supporto, l’Asd Orbetello Bike Tribe per la collaborazione. Sponsor locali, l’albergo Vecchia Maremma, Cantina Santa Lucia, Cantina Bruni, Cantina Il poderone, la farmacia san giuseppe di Grosseto per la fornitura dei prodotti Self. Seconda tappa a Tirli, l’8 maggio.