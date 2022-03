Le NEWS da non perdere in Maremma: le raccontano i giornalisti de IlGiunco.net in podcast

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Il Trailer" su Spreaker.

GROSSETO - "Le NEWS della settimana che non puoi perderti in Maremma". Si chiama così il nuovo progetto de IlGiunco.net: ogni settimana le news più importanti della provincia di Grosseto raccontate in podcast dai nostri giornalisti.

Un progetto che debutterà tra pochi giorni sul nostro giornale, su Spreaker, su Spotify e sulle principali piattaforme digitali il nuovo podcast de IlGiunco.net.

«Il sabato - spiega il direttore de IlGiunco.net Daniele Reali - facciamo il punto sulla settimana appena trascorsa offrendo uno sguardo sulle notizie più importanti della settimana dalla provincia di Grosseto e dalla Toscana: le news che non puoi assolutamente perderti. Parleremo di attualità, politica, economia, cultura e naturalmente di cronaca. Un nuovo modo di raccontare la Maremma, come facciamo da dieci anni».

L'appuntamento con la prima puntata è per sabato prossimo 12 marzo.