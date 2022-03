Incidente tra auto e motorino: ferita la ragazzina a bordo dello scooter

GROSSETO – Una ragazzina è stata trasferita in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un incidente avvenuto oggi pomeriggio in via Vetulonia, a Grosseto.

La ragazzina, minorenne, è rimasta coinvolta in un tamponamento con un’automobile.

La ragazza è stata soccorsa dagli operatori della Croce rossa di Grosseto e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto per accertamenti.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.