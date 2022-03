Grosseto, il presidente Di Matteo lancia la rincorsa alla salvezza

GROSSETO – Dalla scorsa settimana il Grifone ha un nuovo sponsor sulla maglia: Distretti ecologici. Uno sponsor che ha già esordito nel migliore dei modi, con una vittoria casalinga contro l’Imolese che rimette in carreggiata il Grosseto in questo finale di stagione. Un accordo importante, che darà modo ai biancorossi di respirare anche fuori dal campo, in attesa che la squadra faccia il resto.

Foto Us Grosseto 1912

Il presidente Nicola Di Matteo ha presentato oggi la nuova maglia, con Spirulina Becagli e Distretti Ecologici, ringraziando il nuovo sponsor e promettendo il massimo impegno per raggiungere la salvezza e mantenere la squadra in Lega pro.

“Queste ultime otto gare per noi – spiega il presidente biancorosso, Nicola Di Matteo – rappresentano una sorta di nuovo campionato che vogliamo interpretare al meglio. Siamo ancora vivi e abbiamo voglia di dimostrarlo sul campo, di prendere per mano la città e portarla a una salvezza che sarebbe quanto mai importante. In questa ennesima sfida la collaborazione con Distretti ecologici rappresenta per noi un’ulteriore freccia al nostro arco, perché il campionato di Lega pro è un percorso difficile sia dentro sia fuori dal campo, e per vincere la nostra sfida abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. Ringrazio di cuore l’amico Bernardino Passeri per aver sposato la causa e per essersi unito a noi in questa battaglia che, credetemi, nessuno di noi è disposto a perdere”.