Give peace a chance: Roccastrada scende in piazza per la pace

ROCCASTRADA – Hanno sfilato sulle note delle canzoni di John Lennon e Joko Ono “Give peace a chance” e “Imagine”. Un lungo corteo per dire no alla guerra in Ucraina, no ad ogni guerra.

Roccastrada oggi è scesa in piazza “armata” solo di bandiere per la pace per esprimere la ferma condanna di ogni forma di guerra, e per manifestare vicinanza e solidarietà al popolo dell’Ucraina.

Tanti bambini, assieme ai loro genitori, ai loro nonni per chiedere un mondo di pace.

Il pomeriggio era iniziato con un appuntamento nei locali del centro culturale Kaos Kreativo di Roccastrada, con momenti di analisi e riflessioni tra video, foto, letture e musica.