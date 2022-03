Emergenza Ucraina, Grosseto pronta ad accogliere: allo scoperta del punto accoglienza della parrocchia. IL VIDEO

GROSSETO – Alla Parrocchia Santa Famiglia Grosseto è tutto pronto per l’accoglienza dei profughi che arriveranno dall’Ucraina.

La comunità parrocchiale ha aderito con entusiasmo e impegno alla richiesta delle istituzioni di fare degli spazi parrocchiali un punto accoglienza per i profughi. La parrocchia, infatti, si trova proprio davanti ai locali della ex circoscrizione Pace dove il Comune ha allestito l’hub per i profughi

Il parroco, don Desiderio Gianfelici, racconta come sono stati organizzati gli spazi messi a disposizione e come la comunità parrocchiale si sta preparando per accogliere le persone che arriveranno in città.