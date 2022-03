Diamo i numeri: Fratelli d’Italia è primo partito per la quarta settimana consecutiva. Il sondaggio

GROSSETO – Fratelli d’Italia è primo partito per la quarta settimana consecutiva: nell’ultimo sondaggio politico di Swg realizzato per il Tg La7, condotto tra il 2 e il 7 marzo, il partito di Giorgia Meloni resta in testa con il 21,5%, guadagnando lo 0,2% rispetto a lunedì scorso (una settimana aveva perso lo 0,1%).

Il Partito democratico rimane al secondo posto (per la quarta settimana consecutiva), in leggera crescita rispetto ad una settimana fa (+0,1%), raggiungendo il 21,1% dei consensi (una settimana fa +0.4%). In base ai dati raccolti da Swg, si allarga dunque la distanza tra FdI e Pd, pari allo 0,4%. La scorsa settimana il partito di Meloni staccava i dem dello 0,2% (due settimane fa dello 0,7%).

Torna a perdere consensi anche la Lega (-0,2%), al 17%. Ancora in calo anche il Movimento 5 stelle, al 12,6%, che con il -0,4% è la forza politica a perdere più consensi secondo l’indagine di Swg insieme a Italia viva (all’ottavo posto con 2,3%).

Forza Italia, invece, è il partito che guadagna di più, che ottiene l’8,1% dei consensi facendo un balzo in avanti dello 0,5%.

Azione e +Europa insieme, invece, scendo di 0,2 punti percentuali, e vanno sotto al 5% (4,8%).

Cresce Mdp Articolo uno (2,4%, +0,2%) e Italexit con Paragone (2,0%, +0,3%), calano i Verdi (2,2%, -0,3%). Stabile Sinistra italiana (2,1%).

Resta alta la percentuale degli indecisi: il 42,0% degli intervistati da Swg non ha espresso nessuna preferenza (come la scorsa settimana e quella precedente).

Sul sondaggio Swg

Valori %. Sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4483 non rispondenti) tra il 2 e il 7 marzo 2022.

Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%.

Il documento informativo completo del sondaggio sarà disponibile sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it.