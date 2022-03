Palla di fuoco nel cielo: anche in Maremma in migliaia hanno visto il bolide

SORANO – Un lampo. Un altro. Eppure il cielo è limpido, ci sono le stelle. Un qualcosa di luminosissimo e grandissimo taglia il cielo. Ha una coda verde, qualche linea di rosso, e un “testa” gialla che illumina le colline come quando c’è luna piena. Il tempo di realizzare e tre, due uno e non si vede più.

Sabato sera il cielo è stato attraversato da un bolide, che è stato visto sia nel centro che nel nord Italia. E anche in Maremma. Sono tantissime le segnalazioni che sono giunte alla nostra redazione sul fenomeno.

Ma cosa è un bolide? Come si legge su Wikipedia, il termine bolide, dal greco bolis (proiettile), indica comunemente una meteora di elevata luminosità, di magnitudine negativa.

I bolidi, al contrario della quasi totalità delle meteore comuni, possono presentare, oltre al colore bianco, anche altri colori ben percepibili: i principali sono il verde smeraldo, il rosso, l’azzurro elettrico e l’arancione. Durante la loro apparizione, che può durare fino a oltre 10 secondi, con casi documentati fino a 101 secondi.

“Ore 19:55 locali del 5 marzo 2022, una brillante meteora illumina ancora i cieli italiani, osservata da migliaia di persone – si legge sul sito di Prisma, la Prima rete per la sorveglianza di meteore e atmosfera dell’Inaf (l’Istituto nazionale di astrofisica) -. La meteora è stata registrata da nove camere della rete Prisma, situate nel Nord e Centro Italia”.

“Il meteoroide originale aveva una massa compresa tra i 10 e i 30 chilogrammi – prosegue la nota di Prisma -. Entrato in atmosfera con una bassa angolazione (15 gradi rispetto all’orizzonte), l’oggetto ha illuminato i cieli per circa 10 secondi, brillando quasi quanto la Luna piena. Stimiamo una massa residua, sopravvissuta quindi al passaggio in atmosfera, di circa 1 kg. I calcoli per determinare il punto di caduta di eventuali frammenti sono in corso. Entrato in atmosfera a circa 15 km/s, la brillante meteora ha raggiunto una magnitudine assoluta di circa -10”.

“Il percorso del bolide – concludono da Prisma – si è sviluppato poco a nord di Perugia per spegnersi nella zona del parco dei monti Sibillini”.