Landini e Galatolo agli Italiani Federali di campestre, Sordini: «A loro tutto il tifo dell’Argentario»

MONTE ARGENTARIO – Il consigliere delegato allo sport di Monte Argentario Giuseppe Sordini esprime grande soddisfazione per la notizia ricevuta dall’ Atletica Costa d’Argento: due atleti dell’associazione, giovani promesse dello sport argentarino, si sono qualificati per le finali dei Campionati Italiani Federali di Corsa Campestre. Simona Landini e Alessandro Galatolo, questi i nomi dei ragazzi, parteciperanno, in categorie diverse, alle finali che si disputeranno a Trieste il 12 e 13 Marzo.

“A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale che rappresento – ha detto Sordini – sicuro di interpretare il pensiero di tutti gli sportivi dell’Argentario, vorrei innanzitutto ringraziare Jacopo Boscherini, che è un grande preparatore e un grande uomo di sport, e l’amico Adriano Buccelli, presidente dell’Atletica Grosseto, la squadra con la quale i nostri atleti corrono a livello federale. Ovviamente tutto il nostro tifo va per questi due ragazzi che sono certo faranno onore ai colori sia della società sportiva che di tutto il Promontorio. Come ho sempre sostenuto: l’importante è partecipare ma è meglio vincere e far partecipare gli altri”.