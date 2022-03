Festa della Donna: in biblioteca la mostra di Milo Manara

FOLLONICA – In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale dei diritti della Donna (8 marzo), istituita per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo, la Biblioteca della Ghisa ha allestito una Mostra di 24 stampe di disegni ad acquarello di Milo Manara.

Un vero e proprio omaggio alle donne in prima linea nei giorni più duri della pandemia da parte di un maestro indiscusso del fumetto e dell’illustrazione.

“Lo sbigottimento e l’angosciosa incredulità per la catastrofe che si stava profilando mi rendevano impossibile continuare il mio lavoro di routine: impossibile concentrarsi, trovare l’attenzione e la serenità necessarie. Mi sono chiesto come avrei potuto essere utile, da disegnatore, e come avrei potuto esprimere gratitudine e incoraggiamento. Così ho disegnato queste figure femminili a una a una, semplicemente per ringraziarle e, forse, anche un po’ sperando che ci saremmo ricordati di loro, quando tutto sarebbe finito.” (Milo Manara)

La mostra è introdotta da una selezione di libri a tema, da prendere in prestito o da consultare in Biblioteca, perché questo giorno sia un’occasione ulteriore per affrontare un argomento che ha ancora bisogno di azioni, pensieri e riflessioni.