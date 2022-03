Bbc Grosseto pronto a ripartire in tutti i sensi: nuovo sponsor e logo rinnovato

GROSSETO – Il Jolly Rogers Bbc Grosseto è pronto a ripartire fra nuovi giocatori, grande entusiasmo e non ultime due partnership d’eccezione. La Spirulina Becagli e la Vivarelli Consulting accompagneranno infatti la società grossetana del batti e corri nella seconda annata dalla riorganizzazione con ritorno alla massima serie.

“Con grande piacere accogliamo Tommaso Becagli e la Spirulina Becagli che saranno lo sponsor ufficiale di questa stagione – ha detto il responsabile marketing Claudio Banchi – è il simbolo di questa volontà di rinascita che abbiamo espresso da un anno della rinascita del baseball a Grosseto, riportare il Bbc ai fasti del passato non sarà facile, andremo avanti per step, ma l’inizio è sicuramente molto promettente”.

“Siamo veramente contenti di questa collaborazione – ha detto il vice presidente Sandro Chimenti – speriamo che dal punto di vista sportivo riusciremo di essere all’altezza di questo marchio. Abbiamo una squadra ottimale per il campionato che ci aspettiamo, vediamo poi sul campo cosa succederà”.

guarda tutte le foto 8



Bbc Grosseto 2022

A far da tramite con Becagli, il dirigente Renzo Rossi, che racconta: ” Da quando gli fu proposta questa possibilità, Tommaso si è sempre dimostrato molto attento e curioso fino alla realizzazione di questo accordo. Questo sponsor ci da garanzie molto forti, ha sviluppato una serie business importanti, è una società che crede nel territorio grossetano. E’ un matrimonio perfetto di crescita e noi stessi che recuperiamo quel che eravamo in questa direzione siamo molto contenti”.

“I primi contatti risalgono a giugno – ha raccontato Becagli – ho potuto provare la struttura societaria che è il cuore pulsante di un’attività, sono contento che il gruppo che rappresento rafforzi e porti avanti sul territorio con questa partnership un progetto condiviso, che chiaramente da strumenti per poter fare lavoro in maniera ancora più importante. Noi qui da tanti anni dal 1988, io sono del 1990, quindi Grosseto è casa mia e mi ha dato tanto, e nei limiti del possibile cercheremo di fare un percorso più che ottimale”.

Rinnovati anche logo e marchio per il Bbc Grosseto grazie alla professionalità di un’altra azienda maremmana, la Vivarelli Consulting. “Abbiamo fatto una scelta stilistica che tenesse conto dell’evoluzione storica del Bbc – ha detto Carlo Vivarelli, Ceo e Founder della Vivarelli Consulting – agli esordi il marchio conteneva la palla da baseball per poi creare un connubio col grifone: questi sono i pilastri di un brand che nel tempo ha mantenuto elementi di fondo e i valori con cui intende riproporsi. Qui li abbiamo proposti in immagine geometrica, con un lettering che riprende il logo Bbc; anche nella comunicazione, grazie alla società abbiamo creato un connubio con contributori importanti come Alberto Marchi, che ha immortalato momenti topici della società e darà un suo contributo pro bono”.

Allenamenti già iniziati da un mese in casa biancorossa; venerdì arriveranno Edoardi, Albert, Herrera e, per ultimo, Barcelan, attualmente ancora impegnato a Cuba. Quasi ultimata la preparazione, che si concerterà in due amichevoli con il Nettuno, uno in programma sabato 19 in lazio e un altro il 26 allo Jannella, entrambi in gara doppia. Il 2 aprile invece inizierà il campionato. “Ci sarà una prima fase a due partite – ha concluso Banchi – in cui giochiamo dieci incontri, poi una seconda fase da vedere, anche per questo non abbiamo ancora stabilito il da farsi sugli abbonamenti. Di certo voglio incentivare la gente a seguirci”.