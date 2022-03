Il Grosseto ritrova la strada di casa: battuta 2-0 l’Imolese

GROSSETO – Il primo play out anticipato se lo aggiudica il Grifone. La partita con l’Imolese, fondamentale per sperare nella salvezza, si chiude dopo appena un quarto d’ora con i gol di Arras e subito dopo di Cretella, che mettono già la parola fine alla contesa e rilanciando in chiave salvezza i biancorossi.

Foto Paolo Orlando

Senza Siniega, squalificato, e senza Rabiu, ancora infortunato, il Grifone ripropone il 352 con Ciolli, Gorelli e Salvi in difesa, Cretella davanti alla difesa con Artioli e Piccoli mezze ali. Raimo e Semeraro sulle fasce, con Nocciolini e Arras di punta. Nel freddo gelido dello Zecchini, bastano soltanto 10 minuti al Grosseto per trovare il vantaggio con lo spunto di Raimo che serve Arras: l’attaccante s’invola e batte Santopadre per l’uno a zero. Sei minuti netti per esultare e bis, con Cretella che affonda sulla sinistra e trafigge ancora Santopadre, per il raddoppio biancorosso. L’Imolese prova a reagire con il contropiede di Padovan, ma Barosi è bravo a chiudere in corner il tiro del giocatore ospite.

guarda tutte le foto 17



Lo stesso Padovan ci riprova a pochi minuti dalla fine del primo tempo, ma il tiro questa volta finisce alto sopra la traversa. Squadre più chiuse nella ripresa, con gli ospiti a cercare di riaprire la gara. Alla mezz’ora è ancora Barosi a respingere un tiro davanti porta, salvando il risultato. Al 36’ si fa rivedere il Grifone con il tiro di Raimo da fuori area, che finisce alto sopra la traversa. Due minuti dopo, invece, ci prova Ciolli con un colpo di testa davanti porta che Santopadre respinge. A pochi minuti dalla fine ci provo Liviero, ma Barosi è ancora una volta insuperabile e gli dice di no. Il Grifone batte così l’Imolese tornando di nuovo a sperare nella salvezza.

Grosseto-Imolese 2-0

GROSSETO: Barosi, Salvi, Ciolli, Gorelli, Raimo, Artioli (29’ st Bruzzo), Cretella, Piccoli, Semeraro, Arras (29’ st Saporiti), Nocciolini (20’ st Moscati). A disposizione: Fallani, Lazzari, Scaffidi, Tiberi, Boccardi, Peretti, Capanni, Mauceri. All. Maurizi.

IMOLESE: Santopadre, Vona, Boscolo Chio (7’ st De Feo), Rinaldi, Liviero, Romano, Padovan, Lombardi (7’ st Belloni), D’Alena, Cerretti, Lombardi (28’ st Santoro). A disposizione: Angeletti, Angeli, Manzo, La Vardera, Milani, Palma. All. Fontana.

ARBITRO: Giorgio Di Cicco di Lanciano (Decorato di Cosenza, Miccoli di Lanciano)

RETI: 10’ Arras, 16’ Cretella

Note: totale spettatori 1.088. Recupero 1’ pt, 5’ st.