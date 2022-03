I corsi della Uisp toccano quota cinquecento iscritti, Cenderelli: «Offerta variegata in massima sicurezza»

GROSSETO – Circa 500 tra bambini e adulti nuotano nella piscina di via Veterani dello Sport con la Uisp. Il comitato di Grosseto gestisce in convenzione l’impianto comunale e propone una ventina di corsi rivolti a tutti, sfruttando le caratteristiche della vasca che è l’unica della città a raggiungere una temperatura di 32 gradi: corsi di nuoto libero per bambini e adulti, acquaticità, attività risolte ai disabili, riabilitazioni ed acquagym.

“A ottobre eravamo partiti alla grande – afferma Maximilian Cenderelli, responsabile dell’attività in piscina per la Uisp – poi c’è stato un calo per l’aumento dei contagi ma adesso stiamo riprendendo molto bene e i corsi sono quasi tutti al completo. D’altra parte l’offerta è davvero variegata e si rivolge a tutte le età e tutto avviene nella massima sicurezza, con controlli costanti”.

“Dopo due anni praticamente senza piscina – aggiunge Lara Alessandrini, una delle istruttrici, finalmente abbiamo lavorato quasi senza interruzioni. C’era tanto bisogno di stare in acqua, fare attività e socializzare per tutti”. Le partecipanti sono soprattutto donne, senza limiti di età: “Ho avuto partecipanti di 90 anni – aggiunge l’istruttrice – le nostre signore rispondono sempre bene agli esercizi”.

“L’impegno della Uisp – conclude il presidente Sergio Perugini – è massimo. Il nostro obiettivo è organizzare corsi in sicurezza che si rivolgono a tutti. E’ stato un inizio davvero complesso per questa nostra gestione, ma nel prossimo anno e mezzo se le condizioni lo consentiranno miglioreremo ulteriormente questo progetto”.