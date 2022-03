Guerra in Ucraina, la Croce Rossa Costa d’Argento a lavoro. Vertice a Orbetello

ORBETELLO – La Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento, relativamente alla crisi umanitaria conseguente alla drammatica guerra in Ucraina, si è messo a disposizione della Cri Nazionale e Regionale, per le varie iniziative promosse ed in essere.

Nel corso di una riunione, con il Comune di Orbetello, presenti il sindaco Andrea Casamenti ed i senatore Roberto Berardi, delegato alla protezione civile comunale, unitamente ad altre organizzazioni onlus e del volontariato locale, Cri ha confermato la propria collaborazione alle varie iniziative che saranno prese dall’Ente Locale, in accordo con la Prefettura di Grosseto.

In relazione alla “Crisi Umanitaria in Ucraina”, la cui drammatica portata appare in aumento, si comunica inoltre che il Comitato Regionale Croce Rossa Italiana della Toscana, come membro permanente del Comitato Operativo Regionale del Volontariato, partecipa alla costituita Unità di Crisi Regionale, che sta effettuando la raccolta dati per il censimento delle disponibilità di alloggi per rifugiati a causa dell’emergenza.

Pertanto la stesa Croce Rossa Regionale Toscana chiederà di comunicare eventuali disponibilità di alloggi ai Comitati Locali, anche per il tramite dei delegati Attività Emergenza. Le disponibilità che saranno fornite alla Cri Regionale Toscana, tramite i Comitati Locali saranno considerate come potenziali e verranno valutate dalla Prefetture di competenza.