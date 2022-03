Gli Under 16 del Grosseto di nuovo in pari, fermata in casa la Reggiana

ROSELLE – Weekend non facile per le giovanili del Grifone, che portano via un solo risultato positivo. Sorridono gli Under 16 per il secondo pareggio consecutivo, fra le mura amiche. Gara al Centro sportivo valida come sesta di ritorno contro la Reggiana, con gli ospiti in vantaggio con D’Angelo al quarto d’ora; rimedia Repola nel secondo tempo.

Sconfitti di misura gli Under 15, con la Pistoiese che nel primo tempo si giova della doppietta di Paci; alla mezz’ora i maremmani potrebbero riaprire il match ma la massima punizione concessa loro non viene concretizzata da Belletti. Nella ripresa Cozzolino accorcia le distanze, poi il risultato non cambia più.

Non va meglio agli Under 17, superati 2-0 dai coetanei sempre del fronte arancione con una rete per tempo: Di Base e Varveri i marcatori.

Under 15: US GROSSETO-PISTOIESE 1-2

GROSSETO: Cavaglioni, Canu (20’ st Attilio), Capoduri, Mgnani, Baldanzi, Colledan, Abagnale, Ibraimi, Zauli (11’ st Tarlev), Cozzolino, Belletti. A disposizione: Balassone, Cantalino, Amoroso, Coppola. All. Shaba.

PISTOIESE: Spina, Moruzzi, Pinzani, Paci, Innocenti, Bagnoli, Sula (1’ st Pezzotta), Nadum, Coletta, Shenai, Lorenzi (25’ st Hisely). A disposizione: Cianfano, Cillerai, Buica, Spinacci, Nesti. All. Cois.

ARBITRO: Gallinaro di Piombino; assistenti Grieco di Piombino e Gentili di Grosseto.

RETI: 3’ e 21’ Paci, 21’ st Cozzolino,

NOTE: ammoniti Abagnale, Belletti, Bindi, Coletta, Pinzani, Nadum; al 31’ Belletti sbaglia un calcio di rigore.

Under 16: US GROSSETO-REGGIANA 1-1

GROSSETO: De Lucia, Fommei (35’ st Frediani), Repola, Nardi, Giraudo, Busetta, Mori (5’ st Biliotti), Bojinov, Generali, Fregoli (35’ st Graffieti), Pimpinelli. A disposizione: Conti, Dani, Sabatini, Peruzzi, Giulianini, Picci. All. Angeli.

REGGIANA: Lorenzi, Benigno, Ferrari, Biolchi, Grammatica, Bologna, Campaniello, Tessitori, Pederzini (32’ st Pucci), D’Angelo, Ognibene (10’ st Natale). A disposizione: Aibangbee, Curti, Migale, Hasaramaj, Waddi, Mollicone, Malavasi. All. Orlandini.

ARBITRO: Schiuse di Siena; assistenti Sonkeng e Fokou di Siena.

RETI: 15’ D’Angelo, 25’ st Repola.

NOTE: ammoniti Benigno, Bologna, D’Angelo, Naldi, Bojinov.

Under 17: US GROSSETO-PISTOIESE 0-2

GROSSETO: Nadalin, Tavares, Carlucci, Gamberi, Passalacqua, Presicci, Bardi, D’Ovidio, Mori, Tenci, Arricci. A disposizione: Laudicino, Paccagnini, Affabile, Conti, Veglianti, Amadii. All. Stefani.

PISTOIESE: Pannocchia, Pertici, Fiore, Frroku, Casella, Beconcini, Dani, Nesimi, Di Biase, Cecchi, Varveri. A disposizione: Gambassi, Malpaganti, Abbate, Baroumi, Virdò, Bonfanti, Bezzini, Begagli, Colzi. All. Marraccini.

ARBITRO: Solito di Piombino; assistenti Veli e Tranchida di Pisa.

RETI: 20’ Di Biase, 25’ st Varveri.