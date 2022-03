Doratiotto nel recupero, niente sorpasso del Follonica Gavorrano sull’Arezzo

BAGNO DI GAVORRANO – Termina con un pareggio per 1-1 il big match di giornata tra Arezzo e Follonica Gavorrano. Partita maschia quella giocata dalle due compagini, con gli aretini che agguantano il risultato nel recupero dopo il momentaneo vantaggio dei biancorossoblù. Ci prova su punizione Van Der Velden all’8′, ma il suo tiro termina fuori senza impensierire Ombra. Poco dopo Origlio entra in area e da posizione defilata tenta il tiro, con la palla che termina di poco a lato.

Maremmani di nuovo pericolosi con il tiro di Liurni da fuori area, parato, cui segue il tentativo di Calderini, deviato

Batti e ribatti in area dell’Arezzo alla mezz’ora, ma le conclusioni di Coccia e Iacullo vengono respinte e l’azione sfuma.

Bruni ci prova di testa su cross arrivato da un calcio di punizione, palla fuori.

A inizio ripresa Calderini mette la palla in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Tutto regolare al quarto d’ora per il Follonica Gavorrano, in vantaggio con Tiganj che svetta di testa su un calcio piazzato battuto da Lo Sicco.

Serie di calci d’angolo per l’Arezzo al 40′, ma nulla di fatto per i padroni di casa. Tre minuti dopo, rovesciata di Ampollini sugli sviluppi di un calcio d’angolo, parata. Nel recupero gli aretini trovano il tocco del pareggio

col neo entrato Doratiotto sugli sviluppi di un corner. Dopo 8 minuti totali di recupero finisce una partita maschia, invariato così il punto di gap in classifica fra le due squadre.

AREZZO: Colombo, Van Der Velden, Benedetti (29′ st Pizzutelli), Pisanu (35′ st Doratiotto), Lazzarini, Calderini, Mancino (15’stMarras), Ruggeri, Marchi (32′ st Cutolo), Frosali, Persano. A disposizione: Balucani, Biondi, De Pellegrin, Sicurella, Zona. All. Mariotti.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Bruni, Coccia (21′ st Fremura), Dierna, Grifoni, Origlio (29′ st Berardi), Liurni (28′ st Ampollini), Iacullo (72′ st Arduini), Sylla, Lo Sicco, Fontana (18′ st Tiganj). A disposizione: Vivoli, Del Rosso, Mugelli, Gasco. All. Bonura.

ARBITRO: Fantozzi di Civitavecchia; assistenti Bonaccorso di Catania e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto.

RETI: 24′ st Tiganj, 46′ st Doratiotto.

NOTE: ammoniti Calderini, Dierna, Origlio, Frosali, Tiganj, Biondi, Sylla; recuperi 0+8.